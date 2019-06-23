Aykırtça Şelalesi bölge halkının geçim kaynağı oldu

Antalya’nın Aykırtça köyünde turistlerin büyük ilgi gösterdiği Aykırtça Şelalesi görenleri hayran bırakırken, bölge halkı şelale yanında kurdukları stantlarda ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Finike-Elmalı yolu üzerindeki Aykırtça köyünde dağların arasından çıkan suların oluşturduğu Aykırtça Şelalesi, yaz kış hiç kurumadan akıyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen şelale, bölge halkının da geçim kaynağı oldu. Bölge halkı şelale yanında kurdukları mini halk pazarında turistlere tezgahlarında bulunan ürünleri satıyorlar.

“Ne zamandır beri aktığını kimse bilmez”

Arif Köyü Muhtarı Zülfikar Tangut, “Biz kendimizi bildik bileli akıyor. Ne zamandır beri aktığını kimse bilmez. Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan şelaleyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret eder. Bölge halkımızın da geçim kaynağı oldu. Şelale yanında 25-30 vatandaşımız açtığı pazar tezgahlarında geçimlerini sağlıyorlar. Ziyarete gelen turistler burada alışveriş de yapar. Özellikle suyunu çay demlemede ve içmede çok sık kullanıyorlar” dedi.