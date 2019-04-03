Aykurt görevi Tatloğlu’ndan devraldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinin yeni belediye başkanı Ali Aykurt, İrfan Tatlıoğlu’ndan görevi teslim aldı.

Belediye binası önünde yapılan törene halk ilgi gösterdi. Kur’an-ı kerim okunarak ve kurbanlar kesilerek belediye binasına gelen Ali Aykurt, İrfan Tatlıoğlu’ndan görevi teslim aldı. Ali Aykurt, “Hemşehrilerimizin teveccühü ve il başkan yardımcılarımızın iştirakiyle kurbanlarımızı keserek başkanımız İrfan Tatlıoğlu’ndan görevi devraldık. Rabbim bizleri adalet ve doğruluktan ayırmasın, içimizdeki millete hizmet aşkını azaltmasın. Gece gündüz Orhaneli için canla başla çalışırken bizlere güç kuvvet nasip etsin. İlçemize yıllarca hizmet eden başkanımız İrfan Tatlıoğlu ve belediye meclis üyelerimize Orhaneli halkı adına teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

