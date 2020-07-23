Aykut Enişte 2 filminin çekimleri başlıyor! Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler?

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak BKM yapımı Aykut Enişte 2 filminin yönetmeni, ilk filmde olduğu gibi yine Onur Bilgetay.

Okuma provasında başrol oyuncuları Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ ile ekibe yeni katılan hikayenin bacanağı Hakan Yılmaz bir araya geldi. Cem Gelinoğlu, "Çok güzel bir hikaye daha yarattık, güzel bir senaryo oldu. Kendi adıma çok mutluyum." sözleriyle duygularını ifade etti.

Kamera arkasının da çok eğlenceli geçeceğinin sinyallerini ilk buluşmada veren ‘Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alıyor.

Film, İstanbul’da pek çok farklı mekanda çekilecek.



