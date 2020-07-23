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Aykut Enişte 2 filminin çekimleri başlıyor! Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.07.2020 21:19 | Son Güncelleme

Aykut Enişte'nin kahkaha dolu yepyeni hikayesi geliyor. Cem Gelinoğlu’nun Giray Altınok ve Muammer Tali’yle birlikte kaleme aldığı hikayenin ilk okuma provası, kahkahalar eşliğinde gerçekleşti.

Aykut Enişte 2 filminin çekimleri başlıyor! Aykut Enişte 2 oyuncuları kimler?

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak BKM yapımı Aykut Enişte 2 filminin yönetmeni, ilk filmde olduğu gibi yine Onur Bilgetay.

Aykut Enişte 2

Okuma provasında başrol oyuncuları Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ ile ekibe yeni katılan hikayenin bacanağı Hakan Yılmaz bir araya geldi. Cem Gelinoğlu, "Çok güzel bir hikaye daha yarattık, güzel bir senaryo oldu. Kendi adıma çok mutluyum." sözleriyle duygularını ifade etti.

Aykut Enişte 22

Kamera arkasının da çok eğlenceli geçeceğinin sinyallerini ilk buluşmada veren ‘Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alıyor.

Aykut Enişte 2231

Film, İstanbul’da pek çok farklı mekanda çekilecek.

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