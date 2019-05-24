‘Aykut Enişte’ İzmir galasıyla tüm Türkiye’de vizyonda

Yılın en komik filmlerinden birisi olması beklenen ’Aykut Enişte’ filmi İzmir galasıyla tüm Türkiye’de aynı anda vizyona girerken, film izleyenleri kahkahalardan kırdı geçirdi.

BKM yapımcılığında sinemaseverlerle buluşan Aykut Enişte’nin İzmir Galası BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans organizasyonuyla İzmir Optimum AVM’de gerçekleşti. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı, Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu yazıp başrollerini Melis Babadağ ve Ege Kökenli’yle paylaştığı film, İzmir galasıyla birlikte tüm Türkiye’de vizyona girdi. Film öncesi İzmir’de sevenleriyle buluşan oyunculara büyük ilgi görürken, filmi izleyen sinemaseverlerde kahkahalara boğuldu.

“Çok şanslı ve mutluyum”

Yönetmen Onur Bilgetay film çekimlerini İstanbul Selimiye’de yaptıklarını çok eğlenceli bir sinema filminin sinemaseverleri beklediğini söyledi. Cem Gelinoğlu da “Harika bir ekip olduk. Güzel bir oyun oldu, herkes elini taşın altına koydu. Biz yazdık ama oyuncular o kadar güzel hale getirdiler ki o yüzden çok şanslı ve mutluyum” dedi.