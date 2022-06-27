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Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha! Tuba Torun’la olan konuşmasını yayınladı…

27.06.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinden yeni bir paylaşım daha geldi. Bu kez Tuba Torun'la yaptığı konuşmayı yayınlayan eski eş Özge Erdoğdu’nun bu paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında, Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum" dediği duyuluyor.

Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha! Tuba Torun’la olan konuşmasını yayınladı…

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu’nun olduğu iddia edilen hesaptan olay olan bir paylaşım daha geldi. İlk videoda Erdoğdu'nun yeni evlendiği Tuba Torun hakkında olay yaratan sözler sarf ettiği görülmüştü. Özge Erdoğdu, bu kez Tuba Torun ile arasında geçen konuşmayı paylaştı. Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında, Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum" dediği duyuluyor.

YENİ BİR SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan Tuba Torun'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı paylaşıldı. "Özge" adlı hesaptan yapılan paylaşıma "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum. Olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu'yu aldın sırada vekillik var." notu düşüldü.

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“DOLARLA MİLLETVEKİLİ OLUYORLAR”

Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum. Birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim" dediği duyuluyor. Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun "Tuba bir sakin ol hayır" dediği duyulurken Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği anlaşılıyor.

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“50 KİŞİYLE YATTI…”

Önceki gün de CHP'li Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı görüntülü bir telefon görüşmesi, genç kadın tarafından açıldığı iddia edilen bir Twitter hesabından paylaşılmıştı. "Özge" ismiyle açılan hesaptan atılan tweet'te "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, "50 kişi ile yatmış" dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi" ifadesi kullanıldı.

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AYKUT ERDOĞDU ÖZÜR DİLEDİ

"Özge" ismiyle açılan ve paylaşıma iliştirilen videonun büyük ses getirmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan da açıklama gelmişti. Twitter hesabından internete düşen videoyla ilgili bir paylaşım yapan Erdoğdu şu ifadeleri kullandı; "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"

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