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Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 toplardım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile ligi 2. sırada tamamlayan Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de kalsaydı ulaşacağı puanı söyledi.

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 toplardım

Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası ligde Beşiktaş karşısında da 3 puan alamayan Sarı-Lacivertli ekibin Hollandalı çalıştırıcısı Phillip Cocu, son 10 sezonun en kötü 6. hafta performansını sergiledi.

Cocu önderliğinde Kanarya 6. haftayı 7 puanla kapattı. Fenerbahçe, 11 sezon önce Luis Aragones önderliğinde Cocu döneminden daha az puan toplamıştı. Cocu, bu sezon ligdeki performansıyla geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Aykut Kocaman’ı da geçemedi. Kocaman, Cocu’nun ilk 6 haftada karşılaştığı rakiplere karşı geçen sezonun ilk yarısında 12 puan toplamıştı.

YOLUMUZA DEVAM EDERDİK

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman’ın Phillip Cocu yönetimindeki takımın performansını nasıl bulduğu merak ediliyordu. Başarılı çalıştırıcının, yakın dostlarıyla yaptığı bir sohbette Fenerbahçe’nin performansı ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre Aykut Kocaman’ın sohbette, “Geçtiğimiz sezon meydana getirdiğimiz kadrodan sadece sakatlığı bulunan Janssen gidebilirdi. Transfer yapılmasa bile altyapıdan gelecek takviyelerle minimum 75 puanı toplardık. Son dönemde takımın performansını da yukarıya doğru çekmiştik. Takım zaten her türlü gidiyordu. Aynı doğrultuda da yolumuza devam ederdik” diye konuştuğu aktarıldı.

VALBUENA ÖZELLİĞİNİ KULLANMADI

Kocaman, geçtiğimiz sezon oynatmadığı için eleştirildiği Valbuena konusunda ise değerlendirmeyi yaptı: Valbuena, Avrupa’da tek topu oynayan en iyi oyuncu. Bu yüzden Fenerbahçe’ye gelmesini çok istedim. Ama Fenerbahçe’ye geldiğinde bu özelliğini kullanmadı. Fransız yıldız, Aykut Kocaman döneminde 40 maçta 2 bin 298 dakika Fenerbahçe formasını giydi. Bu süre içinde 33 yaşındaki oyuncu takımına 8 gol, 16 asistlik bir katkı sağladı. Bu sezon ise 33 yaşındaki Valbuena 5 resmi maçta 255 dakika sahada kaldı. Fransız oyuncu skor olarak takımına bir katkı sağlayamadı. (AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe aykut kocaman dinamo zagreb Phillip Cocu

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