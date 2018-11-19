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Aykut Kocaman'ı görmek isterken ayağının üzerinden polis aracı geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

ATİKER Konyaspor ile anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman'ı karşılamak üzere Konya Havalimanı'na gelen taraftar Ferdi Eser, ayağının üzerinden polis aracının geçmesi sonucu yaralandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - ATİKER Konyaspor ile anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman'ı karşılamak üzere Konya Havalimanı'na gelen taraftar Ferdi Eser, ayağının üzerinden polis aracının geçmesi sonucu yaralandı. Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Eser, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ı 2018- 2019 sezonu başlarken takımın başına getiren yeşil beyazlı kulüp, ligin 12'nci haftasında Ankaragücü maçı sonrası deneyimli teknik adamla yollarını ayırıdı. Atiker Konyaspor, bu gelişme üzerine teknik direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllığına anlaştı. 3'üncü kez takımı çalıştıracak olan Kocaman, dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Kocaman'ı Konya Havalimanı'nda yüzlerce taraftar karşıladı. Karşılama sırasında yaşanan izdihamda taraftarlardan Ferdi Eser'in sol ayağının üzerinden polis aracı geçti. Acı içinde yerde kalan Eser, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Ferdi Eser, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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