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Aykut Küçükkaya Cumhuriyet gazetesinden istifa etti

03.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliğinden alınan ve baş danışmanlığa atanan Aykut Küçükkaya gazeteden istifa etti.

Aykut Küçükkaya Cumhuriyet gazetesinden istifa etti

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya istifa ettiğini açıkladı. Küçükkaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "28 yıllık gazetem Cumhuriyet'e, 'VEDA' zamanı. İşten atılan 8 arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve 3 buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.​​​​

Küçükkaya istifasına neden olan süreçle ilgili uzun bir açıklama da yayınladı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve şirket yönetimi tarafından 15 Aralık 2021 tarihine kadar kendisinden "en az 15 kişiyi" işten çıkarmasının istendiğini söyleyen Küyçükkaya "Böylesi bir isteği yerine getirmem, kabul etmem imkansızdı" dedi. Küçükkaya bunun üzerine yazı işleri ekibi, servis müdürleri ve şeflerin imzasıyla kararın gözden geçirilmesi, gerekirse yöneticilere 2022 yılında zam yapılmaması talebiyle bir mektup kaleme aldıklarını söyledi. Ancak bu mektubun dikkate alınmadığını ve 8 meslektaşının 29 Kasım 2021 tarihinde şirket yönetim kurulu kararıyla gazeteden kovulduğunu belirtti. Küçükkaya, kararın geri alınması için Alev Coşkun'a yazılı olarak başvuruda bulunduğunu ama bunun da kabul edilmediğini anlattı.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda kendisini genel yayın yönetmenliğinden alarak yayın başdanışmanlığına atama kararı aldığını ve kendisine bu kararın yazılı olarak bildirildiğini söyleyen Küçükkaya işten atılan 8 kişi ile ilgili bir gelişme yaşanmadığını ifade etti. Küçükkaya vakfın kararıyla ilgili "Cumhuriyet'in simge ismi İlhan Selçuk gibi 'bir gün' düşündüm. Cumhuriyet Vakfı'nın yeni görevlendirmesini kabul etmiyorum. 28 yıldır çalıştığım gazetemden, genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun kararı dün Cumhuriyet gazetesinden kısa bir haberle duyurulmuştu. Haberde gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan'ın genel yayın yönetmenliğine vekaleten atandığı belirtilmişti.

DW / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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