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Aykut'un organları 5 kişiye can ve ışık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

IĞDIR'da, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Aykut Dalga'nın (17) ailesi, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Aykut'un organları 5 kişiye can ve ışık olacak

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Aykut Dalga'nın (17) ailesi, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi. İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nden gelen ekip Aykut'un kalbini, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen ekip ise karaciğerini, böbreğini ve kornealarını operasyonla aldı. Aykut'un organları ve korneaları, 5 hastayı hayata bağlayacak.
Almanya'da yaşayan ailesiyle birlikte memleketi Iğdır'a tatile gelen Aykut Dalga, 28 Ağustos'ta Karakoyunlu ilçesine giderken, kullandığı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosikletten düşerek, bariyerlere çarpan Dalga, ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalga, beyin ameliyatı geçirip, yoğun bakımda kaldı. Aykut Dalga'nın burada tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Aykut'un babası Murat Dalga ile görüşen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, organ bağışı talebinde bulundu. Baba Dalga'nın bağışı kabul etmesi üzerine İstanbul ve Erzurum'dan ekipler Iğdır'a geldi.
Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Iğdır'a gelen İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nden gelen Uzman Dr. Özge Altaş ile Dr. Mustafa Karaslan, başarılı operasyonla Aykut'un kalbini aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden hastaneye gelen öğretim üyesi Dr. Necip Altuntaş ise gencin karaciğer, böbrek ve kornealarını 5 saat süren operasyonla aldı. Dr. Altaş, Aykut'un kalbinin İstanbul'da yapay kalple yaşayan hastaya nakledileceğini belirtirken, Dr. Altuntaş ise organların Erzurum'da 4 hastayı hayata bağlayacağını söyledi.
Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, "Aykut Dalga 28 Ağustos'ta hastanemize getirildi. Beyin ameliyatı yapıldı, yoğun bakımda yatıyordu. Hastamızın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de saygı göstererek organlarını bağışladı. Ekiplerimiz burada başarılı bir operasyonla organları aldı, genç yaşta hayata veda eden Aykut'un organları hastalara hayat verecek. Ailenin acıları büyük inşallah bu bağışla acıları hafifler" dedi.
Baba Murat Dalga ise "Gönlümce çocuğumun organlarını bağışladım. Kendi organlarımı da bağışlayacağım. İnşallah oğlumun organları hastalara şifa olur" diye konuştu.

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Aykut'un organları 5 kişiye can ve ışık olacakAykut'un organları 5 kişiye can ve ışık olacakAykut'un organları 5 kişiye can ve ışık olacakAykut'un organları 5 kişiye can ve ışık olacak

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