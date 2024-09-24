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Ayla Çelik'ten 'Türkan' itirafı! Demet Akalın'dan önce o isime gitmiş 'Çok gibi ısrar ettim ama istemedi'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.09.2024 18:32
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Ünlü söz yazarı ve şarkıcı Ayla Çelik'in sözlerini kaleme aldığı 'Türkan' şarkısını yıllar önce Demet Akalın seslendirmişti. Çıktığı dönem oldukça popüler olan şarkıya dair Ayla Çelikten yıllar sonra itiraf geldi. Çelik, şarkıyı Demet Akalın'dan önce başka bir isime götürdüğünü hatta çok ısrar ettiğini ama istemediğini belirtti.

Hem yazdığı hem de seslendirdiği şarkılarıyla dillere pelesenk olan Ayla Çelik, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla gerçekleşen Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Çelik, yıllar önce yazdığı ve Demet Akalın'ın seslendirdiği 'Türkan' şarkısını ilk olarak başka bir isme teklif ettiğini ilk kez itiraf etti.

"İzmirli", "Kuzum", "Bağdat", "Aşık", "Dantel" gibi şarkıların söz yazarı ve şarkıcı Ayla Çelik başarılı işlerle adından söz ettiriyor.

ŞAŞIRTAN İTİRAF

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Ayla Çelik'in kaleme aldığı şarkılardan biri olan 'Türkan'ı 2012 yılında ünlü şarkıcı Demet Akalın seslendirmişti.

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Çıktığı dönem oldukça popüler olan 'Türkan' şarkısını Demet Akalın'dan önce Özcan Deniz'in okumasını çok istediği itiraf eden Çelik, tüm ısrarlarına rağmen Özcan Deniz'in kabul etmediğini söyledi.

"GERÇEKTEN ÇOK İSTEDİM"

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Çelik, "Özcan Deniz'i gerçekten çok istedim. Hatta kafamda onu böyle bir Galatalı gibi olsa, ceketi omzuna atsa çok istedim." dedi.

"DEMET'İN KISMETİYDİ"

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Daha sonra Özcan Deniz'in şarkıyı almadığına pişman olduğunu belirten Çelik, "Özcan o dönem benden 2 ya da 3 şarkı aldı. Hatta ben 'ne olur bunu al' diye çok ısrar ettim ama istemedi. Ben de artık düştüm yakasından. Sonra pişman oldu ama bu kısmet. Türkan, Demet'in kısmetiydi ona gitti." diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Özcan Deniz
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