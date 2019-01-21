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''Ayla'' Macaristan'da sinemaseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 21:41 | Son Güncelleme

''Ayla'' Macaristan'da sinemaseverlerle buluştu

BUDAPEŞTE (AA) - Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kore Kültür Merkezi'nin organize ettiği programda ''Ayla'' filmi gösterildi.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gösterimine Macarların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

2016'da çekilen, 2017'de gösterime giren ''Ayla'' filminin gerçek olaylara dayandığını belirten Abdikoğlu, filmin çok etkileyici mesajlar içerdiğini vurguladı.

Abdikoğlu ayrıca, YEE'nin geçen yılda da film gösterimleri yaptığını, Macarların Türk filmlerine büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ayla film Macaristan

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