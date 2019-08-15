Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşaş hikayesinin anlatıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı fragmanı yayımlandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan'ın bu görüntüleri tüm dünyada vicdanları sızlattı. Talihsiz bebeğin yaşam hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı. Çekimlerine Bodrum'un farklı mekanlarında başlanan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor.

BAKAN SOYLU FİLMDE ROL ALDI

Birçok açıdan ilklere sahne olan filmde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanı sıra, tanınmış oyuncu Wilma Elles, Cesur Yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in, Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat, gazeteci Talat Atilla, Kadir Süleyman, Ali Sabri Belaid, Aydan Çakır, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Mustafa Ayhan, Eymen Kaya gibi yerli oyuncuları ile Hollywood yıldızları yer aldı. Buna göre, ilk kez bir bakan uluslararası bir filmde rol aldı.