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‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşaş hikayesinin anlatıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı fragmanı yayımlandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşaş hikayesinin anlatıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanı sıra Hollywood yıldızlarının da yer aldığı fragmanı yayımlandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan'ın bu görüntüleri tüm dünyada vicdanları sızlattı. Talihsiz bebeğin yaşam hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı. Çekimlerine Bodrum'un farklı mekanlarında başlanan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor.

BAKAN SOYLU FİLMDE ROL ALDI

Birçok açıdan ilklere sahne olan filmde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanı sıra, tanınmış oyuncu Wilma Elles, Cesur Yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in, Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat, gazeteci Talat Atilla, Kadir Süleyman, Ali Sabri Belaid, Aydan Çakır, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Mustafa Ayhan, Eymen Kaya gibi yerli oyuncuları ile Hollywood yıldızları yer aldı. Buna göre, ilk kez bir bakan uluslararası bir filmde rol aldı.

Oscar adayı olarak planlanan ‘Aylan Bebek’ filminin gelirinin bir bölümü mültecilere verilecek. Filmde, Suriye’de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın yaşadıklarından yola çıkarak, mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalışılıyor.

‘DÜNYA BİZİ YALNIZ BIRAKSA DA, BİZ İNSANLIĞI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Aylan Bebek filminin ilgi çeken karelerinden birisi de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çare aradıkları sahne oldu. Bakan Soylu, filmde, “Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız” dediği sahne ile dünyaya mesaj verirken, Milletvekili rolünde filmde oynayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Aylan Bebek’e sahip çıkmayan Avrupa’ya “Tüm Dünya’nın yüreği mülteci mi oldu?” sorusu ile itiraz ettiği görüldü.

Öte yandan, dünyanın heyecanla beklediği ‘Aylan Bebek’ filminin ilk fragmanı yayımlandı.

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