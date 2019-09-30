Aylan Kurdi'nin babası konuştu: Denize açılacağım!

Abdullah Kurdi, halen yaşadığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'den İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesine konuştu.

Kurdi, Erbil'de bir vakıf kurduğunu ve Kuveyt, Almanya, Kanada ve Türkiye gibi ülkelerden gelen bağışlarla mültecilerin çocuklarına yardım ettiğini anlattı.

Eylül 2015'te botlarının batmasıyla karısı Rehanna ile oğulları Aylan ve Galib'i kaybeden Abdullah Kurdi, Aylan'ın fotoğrafının bir şeyleri değiştirip değiştirmediği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İlk iki ay çok sayıda insan kalplerini açtı. Ama sonra her şey eski haline döndü. Avrupa'da duvarlar yükseldi, göçmen taşıyan gemilerin limana yanaşmasına izin verilmiyor. Savaştan kaçanlar hala kendi kaderlerine terk ediliyor."

İtalya'da bir önceki hükümetin göçmen karşıtı politikalarının baş mimarı aşırı sağcı Lig lideri Matteo Salvini'yi de eleştiren Abdullah Kurdi, şöyle devam etti:

"Sizin politikacınız Matteo Salvini'nin yaptıklarını okudum, İtalya gibi misafirperver bir ülkenin Salvini'ye oy vermesi beni şaşkına çeviriyor. Utanç verici."