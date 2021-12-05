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  4. Aylar sonra gelen hacizle şoke oldu! 2,3 milyon euroluk borç senedi imzalatıldı

Aylar sonra gelen hacizle şoke oldu! 2,3 milyon euroluk borç senedi imzalatıldı

05.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta dolandırıcılar tarafından kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza atan iş insanı İbrahim Hazer'in (59) banka hesaplarına ve mal varlığına tedbir konuldu. Hazer "Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir" dedi.

Aylar sonra gelen hacizle şoke oldu! 2,3 milyon euroluk borç senedi imzalatıldı

Çayıralan ilçesi Günyayla köyünden 1978 yılında Almanya'ya giden İbrahim Hazer, 2015 yılında Ankara merkezli kurduğu şirket ile Almanya'da devlet ihalelerine girerek inşaat işleri yapmaya başladı. Doğup büyüdüğü köyü ve ilçesine de birçok yatırım yapan Hazer'e kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumlar tarafından teşekkür plaketleri verildi. Plaketlerin birçoğunu kargoyla alan Hazer'e geçen eylül ayında yine bir kuryeyle teşekkür plaketi geldi. Hazer plaketi teslim alırken, imza bölümü kesilerek kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza attı. Dolandırıldığını fark etmeyen Hazer, aylar sonra mal varlığına gelen hacizle şoke oldu.

"ARAŞTIRDIM, DERNEK YOKMUŞ"

Özel bir araçla gelen kargocularının kendisini acele ettirdiğini belirten İbrahim Hazer, "Beni telefonla aradılar. 'Size özel bir kargo var, başkasına teslim edemeyiz' dediler. Normal bir araç geldi. 'Aracımız arızalandı, bu aracı başkasından aldım, acele götüreceğim' diyerek beni acele ettirip, kargo tutanağını imzalattılar. Kargo paketinden Konya Yozgatlılar Derneği tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir teşekkür plaketi ve altından bir kilo Konya şekeri çıktı. Sonradan araştırdığımda da böyle bir derneğin olmadığını ve kargo tutanağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini öğrendim. Bir Alman vatandaşından borç almışım gibi göstererek senedin üzerine 2 milyon 300 bin euro, bugünkü Türk parası ile yaklaşık 35 milyon lira borç yazmışlar. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler" dedi.

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"MAĞDUR OLDUM, ONURUM ZEDELENDİ"

İcra müdürlüğüne teminat yatırarak haciz işlemlerini durdurduğunu ifade eden Hazer, "Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Menfi tespit davası açtım, teminat yatırarak yapılan icranın durdurulmasını sağladık. Teminatı veremeseydim, bankadaki param karşıdakilerin olacaktı. Paramı ilçeme yatırım yapmak için getirdim, istihdam oluşturacaktım, yurt dışı ortaklıklarla yatırım yapacaktım ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar, yatırım yapamaz hale geldim. Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir. Vatandaşlara da tavsiyem; imza atarken on kere düşünsünler, altına üstüne baksınlar, attıklarını kontrol etsinler. Mağdur oldum. Onurum zedelendi. Herkes imza atmadan önce on kere düşünsün" diye konuştu.

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Hazer, bu işi yapanların banka hesaplarında ne kadar para olduğuna kadar bildiklerini ve kendisini yakından tanıyan biri olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yozgat
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