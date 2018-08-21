Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

HDP İzmir eski Milletvekili ve 1 Kasım seçimlerinden önce Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Müslüm Doğan'ın HDP'den istifa ettiği ortaya çıktı. Doğan, 24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra HDP'den istifa ettiğini belirtti.
Müslüm Doğan, 2015 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.
Müslüm Doğan 15 Ekim 1959 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinin Karakuzulu köyünde doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde şehir planlamacılığı alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da şube müdürü ve daire başkan vekilli olarak çalıştı. Bunun yanında Divriği Derneği Başkanlığı, Türk Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası GYK Üyeliği ile Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra siyasete atılarak Halkların Demokratik Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 2015 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de HDP'den İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.
DHA
Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika! S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum