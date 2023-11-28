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Aylar sonra yeniden ortaya çıktı! İşte görüntüleri heyecan yaratan Anadolu parsı…

28.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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Anadolu parsı ile heyecan yaratan görüntüler paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aylar sonra yeniden fotokapana yansıyan nesli tehlike altındaki Anadolu parsının görüntüsünü paylaştı. 'Leopar Araştırma Birimi' kuruldu, çalışmalar sürüyor…

Aylar sonra yeniden ortaya çıktı! İşte görüntüleri heyecan yaratan Anadolu parsı…

Anadolu parsı yeniden görüntülendi. Görüntüleri ile kendisine hayran bıraktı. Bakan Yumaklı, nesli tehlike altındaki Anadolu parsının fotokapana yansıyan yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, Anadolu parsı ormanda yürürken görüldü. Yumaklı, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK’lar iş birliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" dedi.

NESLİ 'EN TEHLİKEDE' KATEGORİSİNDE

Anadolu parsı, biyoçeşitlilik açısından Türkiye’nin en önemli yırtıcı memeli türü olduğu gibi Anadolu tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre nesli 'en tehlikede' kategorisinde yer alıyor.

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Anadolu parsı varlığı, son olarak 1974’te Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir bireyi vurulduktan sonra tespit edilemedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışması sonucu 19 Ağustos 2019'da Anadolu parsı yıllar sonra ilk kez fotokapana yansıdı. Ardından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim görevlilerinin de dahil olduğu bir ekip tarafından araştırma çalışmalarına hız verildi. İlk görüntülerin alındığı bölgeye yakın habitatlarda yapılan çalışmalarda başka görüntüler de elde edildi. Yapılan DNA analizi sonucunda türün Anadolu parsı olduğu kanıtlandı. Çalışmalar kapsamında 'Leopar Araştırma Birimi' kuruldu. Bu birim bünyesinde çalışmalar sürüyor.

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Ankara leopar Anadolu parsı pars
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