Aylarca villasında ağırladığı adam bambaşka biri çıktı: Yakalanmamak için sevgilisine kuyruklu yalanlar uydurmuş

Tanıştığı adamı Aksel Çağlar ismiyle tanıyıp villasında ağırlayan kadın bir suçluyu sakladığından habersizce aylarca adamla birlikte yaşadı. Bursa polisi düğmeye basınca adamın foyası ortaya çıktı.

BİR ANDA SIRRA KADDEM BASTI

Edinilen bilgiye göre, "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan' 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. yakayı ele vermemek için kayıtlı olduğu adreslerden çıkıp kayıplara karıştı.

SEVGİLİSİNE KENDİNİ BAŞKA ADLA TANITIP VİLLASINDA KALDI

Hakkında yakalama kararı çıkmasından ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kendisini farklı isimle tanıttığı sevgilisinin villasında saklandığını tespit etti.

VİLLADAN ÇIKARKEN YAKALANDI

Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı.

YAKALANMAMAK İÇİN SEVGİLİSİNİ KANDIRMIŞ

Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)