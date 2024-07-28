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  4. Aylarca villasında ağırladığı adam bambaşka biri çıktı: Yakalanmamak için sevgilisine kuyruklu yalanlar uydurmuş

Aylarca villasında ağırladığı adam bambaşka biri çıktı: Yakalanmamak için sevgilisine kuyruklu yalanlar uydurmuş

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
28.07.2024 10:22
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Bursa'da hakkında hapis ve para cezası bulunan adam yakayı ele vermemek için farklı bir kimliğe büründü. Sahte kimlik edinip kendini başka bir adla tanıttığı kadınla sevgili olan kurnaz adam kadının villasında aylarca kaldı fakat bir gün tam villadan çıkarken yakalandı. Hakkında arama kararı bulunan bir suçluyla yaşadığını öğrenen kadın şok yaşadı.

Aylarca villasında ağırladığı adam bambaşka biri çıktı: Yakalanmamak için sevgilisine kuyruklu yalanlar uydurmuş

Tanıştığı adamı Aksel Çağlar ismiyle tanıyıp villasında ağırlayan kadın bir suçluyu sakladığından habersizce aylarca adamla birlikte yaşadı. Bursa polisi düğmeye basınca adamın foyası ortaya çıktı.

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BİR ANDA SIRRA KADDEM BASTI

Edinilen bilgiye göre, "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan' 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. yakayı ele vermemek için kayıtlı olduğu adreslerden çıkıp kayıplara karıştı.

SEVGİLİSİNE KENDİNİ BAŞKA ADLA TANITIP VİLLASINDA KALDI

Hakkında yakalama kararı çıkmasından ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kendisini farklı isimle tanıttığı sevgilisinin villasında saklandığını tespit etti.

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VİLLADAN ÇIKARKEN YAKALANDI

Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı.

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YAKALANMAMAK İÇİN SEVGİLİSİNİ KANDIRMIŞ

Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sahte kimlik sevgili villa
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