Aylardır ailelerinden ayrı yaşıyorlar! Ön safta mücadele veren sağlıkçılar anlattı

Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Covid-19) pandemi servisinde önlüklerinin üzerine tulum giyen, üst üste üç maske ile koruyucu siperlik takan sağlıkçılar, korona virüs hastalarını hayatta tutmak için canla başla mücadele veriyor. Korona virüs salgınıyla en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele ediyor. Doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden güvenlikçisine, test sonuçları pozitif çıkan ve hastalığı yenen sağlık çalışanları yaşadıklarını anlattı.

'VİRÜSTEN DOLAYI AYLARDIR ANNEMDEN, BABAMDAN AYRI OLARAK YAŞIYORUM'

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük özveri sağlayarak mücadele verdiklerini belirten Harran Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Asistanı Fırat Erkmen, “Koronaya yakalanmıştım. 14 günlük karantina sürecinden sonra yeni işe başladım. Karantina sürecinde tedavimi aldım. Bu süreçte sağlık çalışanları risk altındadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok sağlık çalışanları virüse yakalanıyor. Bu süreçte çok zorlu anılar yaşanıyor. Ben 6 aydır annemden, babamdan ayrı eve çıkmak zorunda kaldım. Babam ve annem 65 yaş üstü. Hastanemizde mecburen hastalarımıza bakmak zorundayız. Ailemizin risk taşımaması için tedbirler alıyoruz. Sağlık çalışanları olarak ek yorgunluklarda yaşanıyor. Biz korona virüs ayrımı yapmadan her hastamıza tedavi uyguluyoruz. Hasta Covid-19 olsa dahi gözümüzü kırpmadan ameliyatlarını yapıyoruz. Hastalarımızdan da bu konuda çok güzel geri dönüşlerde alıyoruz ama hasta yakınlarından da daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Hastane ziyaretlerini azaltmalarını, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Korona virüs süreci bize böyle durumları yaşatıyor. Sağlık çalışanları çok yorgun. Arkadaşlarımız bu süreçte elinden geleni yapıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar” dedi.