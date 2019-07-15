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Aylardır haber alamadığı karısını görünce kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 20:57 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir kişi, aylardır haber alamadığı eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı.

Kayseri’de bir kişi, aylardır haber alamadığı eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanırken, yanındaki Afgan uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Osman Kavuncu Mahallesi Eray sokakta meydana geldi. İddiaya göre Bursa’da yaşayan B.D. (39), aylardır haber alamadığı eşi G.D.’nin (29) Kayseri’de olduğunu öğrendi. G.D.’yi takip eden B.D., eşini Afgan uyruklu Mohammet Fakiri’yi (24) yol üzerinde beraber yürürken gördü. B.D. üzerinde taşıdığı tabanca ile G.B. ve Muhammed Fakiri’ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Fakiri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken vücuduna 6 kurşun isabet ettiği öğrenilen G.D’.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil ile olay yerinden kaçan B.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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