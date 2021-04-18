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Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

18.04.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralık ayından bu yana haber alınamayan N.D. (16), 129 gün sonra erkek arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ç.'nin evinde bulundu. Kendi evine gitmek istemediği belirtilen N.D., yurda yerleştirildi.

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

Çiğli'de ablası ile yaşayan lise öğrencisi N.D., 11 Aralık gecesi, herkes uyuduğu sırada evden çıktı. Bir süre N.D.'ye ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

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Polis, N.D.'nin bulunması için çalışma başlatırken, anne Nuray Ö. de kızını sokak sokak aradı. Birçok şüphelinin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. N.D.'nin son olarak Menemen'de görüldüğünü belirleyen polis, yaptığı takibin ardından genç kızın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ç.'nin (25) evinde olduğunu tespit etti. Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda N.D. bulundu, E.Ç. gözaltına alındı.
Evine gitmek istemediği belirtilen N.D., yurda yerleştirildi. N.D.'nin polisteki ifadesinde, E.Ç.'den hamile olduğunu söylediği öğrenildi. E.Ç. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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İzmir
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