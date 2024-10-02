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Aylardır kendisini göstermiyordu! Demi Rose kendini bir gösterdi pir gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.10.2024 08:31
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Kıvrımlı fenomenler arasında büyük üne sahip olan Demi Rose aylardır kendisini paylaşmayarak fanlarını şaşırtıyor. Aylar sonra bir poz paylaşan Rose yine yaptı yapacağını...

Aylardır kendisini göstermiyordu! Demi Rose kendini bir gösterdi pir gösterdi

Her fırsatta sosyal medyada bir seks sembolü olarak var olduğunu dile getiren Demi Rose uzun süredir ortalarda görünmüyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyordu. Ancak model epey zamandır ne kıvrımlarını ne yüzünü paylaştı.

Aylardır pozlarını paylaşmayan Demi Rose fanlarını heyecanlandırdı. Yine sere serpe uzanarak göğüslerini yalnızca küçük bir yaprakla kapatan Rose'a yorum yağdı.

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"Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" diyen kıvrımlı modele "Bir daha gitme", "Kendini neden paylaşmadın", "Sonunda döndün" yorumları geldi.

ÇİFTLERDEN TEKLİF YAĞIYORDU

Fenomen daha önce konuşmasında "Büyürken okulda zorbalığa uğramak, ebeveyn istismarına uğramak ve daha sonra 17 yaşında kalp krizi geçiren, felce neden olan anneme tam zamanlı bakıcı olmak çok zordu" demişti.

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Giydiği dekolteli kıyafetlerle gündeme gelen Rose Rose çiftlerin kendisine sık sık cinsel ilişki teklif ettiğini de itiraf etmişti.

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Demi Rose
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