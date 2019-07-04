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'Aylık 16 bin lira kazanabilirsiniz' iddiasına uzlaştırmacılardan tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

UZLAŞTIRMACILARIN bir araya gelerek kurduğu Onarıcı Adalet Platformu uzlaştırmacılık eğitimleri konusunda kamuoyunu uyardı.

İSTANBUL, (DHA) - UZLAŞTIRMACILARIN bir araya gelerek kurduğu Onarıcı Adalet Platformu uzlaştırmacılık eğitimleri konusunda kamuoyunu uyardı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan platform üyeleri, uzlaştırmacılık eğitimi sonrası sınav sonucunda mesleğe adım atarak aylık 16 bin lira gelir elde edilebileceğine dair yayınlanan haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.
Kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ve uzlaştırmacı adaylarına yanlış bilgi aktarıldığının belirtildiği açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Haberde iddia edildiği gibi sadece uzlaştırmacı eğitimini almak uzlaştırmacı olmak için yeterli değildir. Eğitim sonrasında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavda baraj puan olan 70 ve üzeri not alınması gerekir. Ayrıca sınavda başarılı olan uzlaştırmacı adayları güvenlik soruşturmasına tabi tutulmaktadır. Güvenlik soruşturmasını geçen uzlaştırmacı adayları, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından sicile kaydedilerek uzlaştırmacı sıfatıyla resmen görevlendirilmektedir. Daha sonra uzlaştırmacılara UYAP sistemi üzerinden, otomatik tevzi ile başarı puanına göre görevlendirme yapılarak dosya verilmektedir. Bir uzlaştırmacıya ayda verilen dosya sayısı ortalama 2’dir. Zira mevcut uzlaştırmacı sayısı oldukça yüksektir. Örneğin daha önce 300 uzlaştırmacının görev aldığı Anadolu Adliyesi’nde şu an 1380 uzlaştırmacı görev yapmaktadır. Türkiye genelindeki bu sayı ise 27 bindir. Dosya başına uzlaştırmacıya ödenecek ücret ise 31 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenmiştir. Ayrıca aynı anda elinde 5 dosya bulunan uzlaştırmacıya yeni dosya verilmemektedir."
'AYLIK 16 BİN TL GELİR ELDE EDİLDİĞİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL'
Uzlaştırmacı adaylarının aylık 16 bin Türk Lirası gelir elde edebileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığının altı çizilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Özetle uzlaştırma işi, gelir amacıyla yapılmayan gönüllülük esasına dayalı bir iştir. Bazı eğitim kurumlarının, öğrenci çekme amacıyla, 16 bin TL aylık gelir vadeden reklamları tamamen uzlaştırmacı adaylarını aldatma ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kaldı ki bugünün ekonomik şartlarında bu tür rakamlar, akıllara ziyan bir uydurmadan başka bir şey değildir. Uzlaştırmacılar olarak, uzlaştırmacı olmak isteyenleri bu tür aldatıcı eğitim reklamlarına inanmamaları yönünde uyarmayı bir görev bilerek, uzlaştırmacı olmak isteyenlerin bu ve benzeri haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

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