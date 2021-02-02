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Aylık 2,5 milyon TL’lik vurguna siber darbe

02.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te aylık 2,5 milyon TL’lik vurgun yapan yasa dışı bahis çetesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla çökertildi.

Gaziantep’te aylık 2,5 milyon TL’lik vurgun yapan yasa dışı bahis çetesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, 94 bin 665 TL, bin 200 dolar ve 400 euro ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü çalışmada, aylık 2,5 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye operasyon düzenlemek için harekete geçti. Şafak vakti 100 polisin katılımıyla yapılan ve yaklaşık 4 saat süren operasyonda ekipler, belirlenen adreslere şok baskınlar düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 94 bin 665 TL, bin 200 dolar, 400 euro, 24 adet, cep telefonu, 24 adet sim kart, 5 adet hard disk, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kardı, 3 adet tablet, 14 adet flaş bellek, çok sayıda yasa dışı bahisle ilgili belge ve doküman ele geçildi.
Özel harekat polisi, zırhlı araç ve drone’lerin de destek verdiği operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından ise adli makamlara çıkartılacağı öğrenildi.

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