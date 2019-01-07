HABER

Aylık 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesine 55 doktora öğrencisi alınacak - Aylık 4 bin 500 lira burs verilecek öğrenciler, Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütebilecek

Bursa Uludağ Üniversitesine (BUÜ), 2019 bahar döneminde 13 farklı sektörde istihdam edilmek üzere aylık 4 bin 500 lira bursla 55 doktora öğrencisi alınacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında aylık 4 bin 500 lira burs verilecek olan öğrenciler Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sanayi kuruluşlarıyla öncelikli çalışma alanlarının tespiti için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gelen talepleri tespit ettiklerini ve bu doğrultuda bir eğitim planı hazırladıklarını belirten Ulcay, "Kentimizin önde gelen 13 sanayi kuruluşu ile bu programları yürüteceğiz. 13 farklı disiplinde toplam 55 doktora öğrencisi alacağız. Başvuruları kabul olan ve programa dahil edilen doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süreyle aylık 4 bin 500 lira burs verilecek." bilgisini aktardı.

Ulcay, programdan yararlanacak öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra önemli kurumlarda pratik yapma fırsatını da elde edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bursa'nın sektörlerinde en büyük 13 firmasıyla 13 farklı bilimsel alanda iş birliği yapacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, ülkemizin gelecek vizyonuna yüksek eğitim sayısını artırarak önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Programa destek vererek 55 doktora öğrencimize kapılarını açan Ermetal Otomotiv, Polyteks Tekstil, Grammer Koltuk Sistemleri, Emre Makine, Aktaş Hava Süspansiyonları, Korteks Mensucat, Sütaş Süt Ürünleri, TUSAŞ Motor, TUSAŞ Havacılık, Emko Elektronik, TOFAŞ Türk Otomobil ile B Plas firmalarının yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz."

- Özel sektör çalışanları da programa başvurabilecek

Özel sektörde çalışanların da bu programa başvuru yapabileceğini ifade eden Ulcay, alacakları burs miktarının ise aylık 800 lira olacağını aktardı.

Destek alan projelerde bursiyerlerin seçiminin üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılacağını belirten Ulcay, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerin doktora öğrenimlerinin sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği de sağlanacak. Öğrenciler, mezuniyet sonrası destek veren firmaların Ar-Ge merkezlerinde doktoralı araştırmacı olarak istihdam edilecekler. Ayrıca maaşlarının yüzde 40'ı TÜBİTAK tarafından ödenmeye devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerde ise doktora programı için tezli yüksek lisans derecesi, bütünleşik doktora programı için lisans derecesi şartı aranıyor."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)'Yeşil Bursa', beyaza büründü (2)
Troya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdıTroya, 531 bin 530 ziyaretçiyle rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa doktora TÜBİTAK Uludağ Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.