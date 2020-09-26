HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aylık 5.99 dolara sahip olunabilecek bu serviste yok yok!

Aylık 5.99 dolara sahip olunabilecek bu serviste yok yok!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Google Stadia, GeForce Now ve Xbox xCloud derken bulut oyun servisleri hızla yaygınlaşmaya başlamıştı. Şimdi de bulut sunucu tarafında oldukça eli güçlü olan Amazon bu işe girdiğini açıkladı. Amazon Luna isimli bulut tabanlı oyun servisi erken erişime açılacak.

Aylık 5.99 dolara sahip olunabilecek bu serviste yok yok!

Hem ücretsiz hem de ücretli sürümü olacak olan bu servis, aylık 5.99 dolar gibi oldukça uygun fiyattan sunulacak. Amazon’un kütüphanesinde yer alan oyunlara erişebilecek olan oyuncular Luna+ servisi sayesinde üst düzey bir deneyim alacak.

Amazon’un kütüphanesinde 100’den fazla oyun bulunacak. Bu oyunlardan bazıları Resident Evil 7: biohazard, Control, Panzer Dragoon: Remake, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU ve Brothers: A Tale of Two Sons olarak açıklandı.

Amazon’un seçtiği bu oyunlar 4K çözünürlükte 60 FPS’te çalışacak. Amazon Fire TV, Windows, macOS, iOS ve Android cihazlarda çalışacak olan bu servise Ubisoft da katkı sağlayacak. Amazon ile Ubisoft işbirliği sayesinde Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Immortals: Fenyx Rising oyunları direkt sisteme dahil edilecek.

Şimdilik sadece anavatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılacak olan bu servis dünyanın geri kalanına ilerleyen dönemlerde sunulacak. Şu an Türkiye’de kullanıma sunulma ihtimali en yüksek bulut tabanlı oyun servisi Amazon görünüyor.

Türkiye’ye uyguladığı uygun fiyat politikası ile dikkat çeken Amazon, bakalım bu servisini kaç TL’den ve ne zaman ülkemizde kullanıma sunacak?

PUBG 8.3 PS4 ve Xbox One için çıktı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Realme UI 2.0 kullanıma sunulduRealme UI 2.0 kullanıma sunuldu
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devasal bir ekran bizi bekliyor
Devasal bir ekran bizi bekliyor
Rusya'dan ABD'ye: Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım!
Putin'den 'büyük tehlikeye' karşı birlikte çalışalım çağrısı!
Tek bir örneği var: Ferrari Omologata görücüye çıktı! İşte özellikleri
Bu otomobil tek bir kişi için üretildi! İşte özellikleri
Microsoft LinkedIn'in tasarımını 5 yıl sonra değiştiriyor!
Ünlü sosyal ağ, 5 yıl sonra tasarımını değiştiriyor!
iPhone 12 Mini adı bir kez daha göründü!
En küçük yeni iPhone için önemli kanıt!
İzmir'de yasa dışı bahis ve müstehcen yayın operasyonu: 48'ine erişim engellendi
İzmir'de yasa dışı bahis ve müstehcen yayın operasyonu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.