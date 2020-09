Aylık 5.99 dolara sahip olunabilecek bu serviste yok yok!

Hem ücretsiz hem de ücretli sürümü olacak olan bu servis, aylık 5.99 dolar gibi oldukça uygun fiyattan sunulacak. Amazon’un kütüphanesinde yer alan oyunlara erişebilecek olan oyuncular Luna+ servisi sayesinde üst düzey bir deneyim alacak.

Amazon’un kütüphanesinde 100’den fazla oyun bulunacak. Bu oyunlardan bazıları Resident Evil 7: biohazard, Control, Panzer Dragoon: Remake, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU ve Brothers: A Tale of Two Sons olarak açıklandı.

Amazon’un seçtiği bu oyunlar 4K çözünürlükte 60 FPS’te çalışacak. Amazon Fire TV, Windows, macOS, iOS ve Android cihazlarda çalışacak olan bu servise Ubisoft da katkı sağlayacak. Amazon ile Ubisoft işbirliği sayesinde Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Immortals: Fenyx Rising oyunları direkt sisteme dahil edilecek.

Şimdilik sadece anavatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılacak olan bu servis dünyanın geri kalanına ilerleyen dönemlerde sunulacak. Şu an Türkiye’de kullanıma sunulma ihtimali en yüksek bulut tabanlı oyun servisi Amazon görünüyor.

Türkiye’ye uyguladığı uygun fiyat politikası ile dikkat çeken Amazon, bakalım bu servisini kaç TL’den ve ne zaman ülkemizde kullanıma sunacak?

PUBG 8.3 PS4 ve Xbox One için çıktı!