Aylık 99 bin TL maaş! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun iş ilanı paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan iş ilanı paylaşımında adaylardan en az 3 yıl bakım onarım tecrübesi ve 1 yıl da profesyonel sürücülük tecrübesi istendi. İlanda araçların mekanik yapısı ile ilgili iyi derecede bilgili olması beklenen adaylardan, hastane, polis karakolu gibi şehir ve şehrin çevresi ile ilgili önemli lokasyon bilgilerine sahip olması da yer alırken haftalık çalışma saati ise 40 saat olarak belirtildi.

İlana göre kişiler, konsolosluğun hizmet alanının işletilmesinden ve USG araçları için temizlik ve temel bakım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak. Görevli, Motorpool süpervizörünün gözetimi altında, ABD Konsolosluğu ve bağlı kuruluşlarının hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için motorlu taşıtları işletecek. 5 yıllık sürücü belgesi olması istenen adaylardan, harita ve yol okuma becerisi ile temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları da istendi.

Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili olarak ABD İstanbul Başkonsolosluğu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, paylaşımın sehven yapıldığını ifade etti. Konsolosluğun resmi twitter hesabında ise paylaşılan ilan hala duruyor.

????NEW VACANCY ANNOUNCEMENT

Position: Automotive Mechanic

Who May Apply: All Interested Candidates

Closing Date For Applications: October 10, 2021



????APPLY: https://t.co/GXfwgZkIS6 pic.twitter.com/Jn0Eibt86V