MAGAZİN

Aylık kazancı 200 bin lira olan Çağla Şıkel: Ben köpek gibi çalışıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, ayda 200 bin lira kazanmasına kimsenin laf etmeye hakkının olmadığını söyledi

Aylık kazancı 200 bin lira olan Çağla Şıkel: Ben köpek gibi çalışıyorum

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Etiler Akmerkez'deydi.

Ünlü manken, bir mağaza çıkışı kendisine yöneltilen "Geçtiğimiz günlerde 200 bin lira aylık kazancınız olduğu haberleri çıktı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"KİMLER NELER KAZANIYOR"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Şıkel, "Kimler ne paralar kazanıyor. Ben köpek gibi çalışıyorum. 20 senedir bu mesleğin içindeyim. Kimse 'Çağla nasıl bu kadar para kazanıyor?' diyemez" şeklinde konuştu.

39 yaşındaki Şıkel, ardından çocuklarını alıp hızla AVM'den çıktı.

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