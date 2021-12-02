Antalya'da eski koca dehşeti! Ülkü Ocakları çalışanı Aylin Alkutay öldürüldü

Aylin Alkutay olayı, Türkiye’yi yasa boğdu. Twitter’da da Aylin Alkutay etiketiyle binlerce tweet atıldı. Ülkü Ocakları’nda çalıştığı öğrenilen genç kadın, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi Mehmet A. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

AYLİN ALKUTAY KİMDİR, NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde çalışan 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Aylin Alkutay, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Çıplaklı mahallesinde 1 Aralık 2021 Çarşamba günü gece yarısı yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi Mehmet A., Aylin (Hayriye) Alkutay’ın evine geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla eski eşi Aylin Alkutay ve 2 eski kayın biraderine kurşun yağdırdı.

Aylin Alkutay, olay yerinde yaşamını yitirirken, erkek kardeşleri Ahmet Emre Alkutay ve Murat Alkutay ise olaydan yaralı olarak kurtuldu. Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan Mehmet A. ise suç aletiyle gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Aylin Alkutay’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aylin Alkutay’ın mesai arkadaşları, genç kadının ölümünün ardından yasa boğuldu.

Döşemelaltı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenilen Aylin Alkutay için Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, taziye mesajı yayınladı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay evladımızı zalimce bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayriye evladımıza Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır, başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise “Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” sözlerine yer verdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Twitter’dan, ‘’Çok üzgünüz… Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden #AylinAlkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.’’ ifadelerini paylaştı.





