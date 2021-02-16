Aylin Aslım Muharrem İnce'nin sözlerini ti'ye aldı

CHP'den istifa ederek kendi partisini kuran Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, iddiaları açıklamalarıyla gündem olamaya devam ediyor.
En son Gazeteci Ertuğrul Özkök'e açıklama yapan İnce, "CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım" ifadesini kullandı.
Lady Gaga arkamdan kulis yapmazsa bu sene Grammy’leri toplarım https://t.co/2MoKo61p3E— aylin aslım (@AylinAsLIM) February 16, 2021
İnce'nin bu açıklamasını rock müzik şarkıcısı Aylin Aslı ti'ye alarak, 'Lady Gaga arkamdan kulis yapmazsa bu sene Grammy’leri toplarım' dedi.
Aslım'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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