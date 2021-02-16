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Aylin Aslım Muharrem İnce'nin sözlerini ti'ye aldı

16.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Aylin Aslım Muharrem İnce'nin sözlerini ti'ye aldı

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Muharrem İnce, “CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım” açıklaması yaparak iddialı bir açıklama yaptı. Ünlü rock şarkıcısı Aylin Aslım, İnce'nin bu açıklamalarını sosyal medya hesabından ti'ye aldı.

CHP'den istifa ederek kendi partisini kuran Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, iddiaları açıklamalarıyla gündem olamaya devam ediyor.

En son Gazeteci Ertuğrul Özkök'e açıklama yapan İnce, "CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım" ifadesini kullandı.

İnce'nin bu açıklamasını rock müzik şarkıcısı Aylin Aslı ti'ye alarak, 'Lady Gaga arkamdan kulis yapmazsa bu sene Grammy’leri toplarım' dedi.

Aslım'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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