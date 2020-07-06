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Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Burdur'da yaptığı konuşma ile gündeme geldi. İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi'nde söz alan Aylin Cesur, Salda Gölü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" şeklinde konuştu. Aylin Cesur'un bu sözlerinin ardından vatandaşlar, "Aylin Cesur kimdir?" sorusuna

Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan sert sözler

Aylin Cesur'un Burdur'da yaptığı konuşma büyük ses getirdi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi'nde söz aldı. Salda Gölü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sert sözler kullandı. Aylin Cesur açıklamasında, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.."

Aylin Cesur kimdir?

Aylin Cesur, 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı ve tıp doktoru oldu. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'nde yer aldı. Doktorasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda tamamlayan Aylin Cesur, 2000 yılında ise dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görev yaptı. Aynı anda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini de yürüten Aylin Cesur, 2008 yılında ise dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

Süleyman Demirel'in vefatına kadar; Sayısız yurt dışı ve yurt içi etkinlik ve seyahatlerinde kendisine eşlik etmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla kendisine verilen; Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması, arşivinin hazırlanması görevine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etmiştir.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olan Aylin Cesur, İYİ Parti 27. dönem Isparta Milletvekilidir.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olup 15. dönem Adalet Partisi Isparta Milletvekili Mustafa Cesur'un gelinidir.

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