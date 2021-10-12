Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aylin Coşkun evli mi?

Yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye güzeli olarak adını duyuran Aylin Coşkun, 15 yıl Volan Aslan’la nişanlı kaldıklarını ve çocuk yapmak için evlendiklerini itiraf etmişti. İşte Aylin Coşkun’un biyografisi…

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976 yılında Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğdu. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitiren Aylin Coşkun, 1997 yılında güzellik yarışması Miss Globe'de Türkiye Güzeli seçildi.

Müziğe de ilgisi bulunan Aylin Coşkun, şan dersleri aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun olan Aylin Coşkun, İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yaptı.

Özel bir televizyon kanalında belli bir süre sunuculuk yapan Aylin Coşkun, 7 albüm çıkardı. 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkaran Aylin Coşkun’un albümünde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım adındaki parçalarıyla müzik dünyasında yer etti.

AYLİN COŞKUN EVLİ Mİ?

Aylin Coşkun, bundan sonra 6 albüm daha yaptı. 15 senedir beraber olduğu Volkan Aslan’la 10 Eylül 2019’da dünya evine girdi.



