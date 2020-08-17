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Aylin Nazlıaka'nın İstanbul Sözleşmesi açıklamasına suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi İstanbul teşkilatı üyesi bir grup, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, "hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik, halkı aşağılama" suçlarından yargılanması talep edildi

Aylin Nazlıaka'nın İstanbul Sözleşmesi açıklamasına suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen partililer, hazırladıkları 50 civarında ayrı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Ortak metinli dilekçelerde, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, 12 Ağustos'ta kadın örgütleriyle birlikte CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlediği hatırlatıldı.

Nazlıaka'nın bu toplantıda, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, "Erkekler, İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız değil; eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız." ifadelerini kullandığı belirtilen dilekçelerde, Nazlıaka'nın bu sözleriyle İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirenlere ağır hakarette bulunduğu ve halkı bu sözleşme üzerinden ayrıştırarak bir kısmını aşağıladığı öne sürüldü.

Dilekçelerde, Nazlıaka'nın, "Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa teşvik, halkı aşağılama" suçlarından yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Suç duyurusunda bulunan partili grup adına adliye önündeki alanda bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahmut Gül, İstanbul Sözleşmesi'nin derinliklerine bakıldığında, toplumları oluşturan temel değerlerin tamamen reddedildiğini, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturulduğunu ve kadın erkek arasındaki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsendiğini savundu.

Sözlemenin mağdur insanları koruma bahanesiyle aile yapısını kolay şekilde yıkmayı hedeflediğini iddia eden Gül, şunları ifade etti:

"Kadına, erkeğe kime olursa olsun cinayet veya işkence gibi suçları işleyenlere karşı verilmesi gereken ceza, suçun mahiyetine uygun cezalandırmadır. Kadın cinayetleri üzerine gitmeyi kendine amaç edinmiş, bu konu hakkında sürekli siyasi söylemde bulunan başta CHP ve tüm siyasi partilere, 'hukuki olarak olay içerisinde hiçbir indirim sebebi olmayan cinayet, işkence vs. suçlara karşı kısasa kısas hükmü uyarınca yasal düzenlemeleri yapma çağrısında' bulunuyoruz. Eğer samimi şekilde kadın haklarını savunuyorsanız, bu çağrımıza kulak veriniz.

Aylin Nazlıaka hanımefendi, sözleşmeye karşı çıkanlar hakkında 'tecavüzcü ve tacizcilerdir' şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Bahsettiği üzere fikrimizin dayanağı sapkınlık veya tecavüzcülük değil, aksine aile kavramını, gelecek nesillerin ahlakını ve maneviyatını korumaktır. Batı kültürünün parçası olan ülkelerin ahlaki sebeplerle imzalamadığı, imzalayanların da çekilmeye devam ettiği bir sözleşme üzerinden bizlere hakaret edilmesi hiçbir surette kabul edilmeyecektir. Hanımefendinin hakaretleri, ülkeyi ayrımcılığa ve bölücülüğe sevk etmektedir."

AA

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