Aylın Örek retrospektif sergisiyle başkentte

Kıbrıs Türk toplumunun öncü sanatçılarından olan Aylın Örek, 1960'lardan bugüne kadarki sanat yolculuğunu 100 eserle başkentli sanatseverlerle buluşturacak.

CerModern ve Art Gallery Cyprus iş birliğiyle gerçekleştirilecek, küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale'nin üstlendiği sergi 21 Kasım-15 Ocak'ta ziyaret edilebilecek.

1941 yılında Lefkoşa'da doğan Örek, resimlerinde biçim ve benzetmelerinde Kıbrıs kültürünü masalsı bir dille betimliyor, yaşadığı coğrafyanın kültürel ve sosyal panoramasına, ritüellerine, tarihi ve gündelik yaşamına odaklanıyor.

Renk ve çizgi anlayışıyla evrensel dille yaklaşan sanatçı, Kıbrıs dışında Fransa, Belçika, Türkiye, Afrika- Fildişi Sahili, İspanya ve Japonya gibi farklı kültürlerde yaşayıp, çalıştı. Aylın Örek'in eserleri özel koleksiyonlarda ve İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi'nde yer alıyor.

