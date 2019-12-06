Aylin Şengün Taşçı, Samsun'da Türk müziği konseri verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında Samsun'da konser düzenlendi.

Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Aylin Şengün Taşçı, konser verdi.

Taşçı, konserde ninni, mehter ve tasavvuf müziği ile Osmanlı sultanlarının besteleri ve unutulmayan bestekarların eserlerinden oluşan dinleti sundu.

Türk müziğine olan ilgiyi artırmak istediklerini belirten Taşçı, Türk müziğinin ve enstrümanların önemli olduğunu, proje kapsamında 2 yıl içinde Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce öğrenciye ulaşacaklarını aktardı.

Konseri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile öğretmen ve öğrenciler izledi.

