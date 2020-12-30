HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

30.12.2020 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Yaşadığı evde vahşice öldürülen Aylin Sözer’in katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı.

Yaşadığı evde vahşice öldürülen Aylin Sözer’in katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, “Tartıştık, boğazını kestim sonra da doğal gaz borusuyla evi ateşe verdim” dediği öğrenildi.
Maltepe’de yaşadığı evde vahşice öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer’in katil zanlısı Kemal D.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde yaşanan olayın zanlısı olarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Kemal D., Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Katil zanlısının ifadesinde söyledikleri kan dondurdu.

“Tartıştık, boğazını kesip evi ateşe verdim”
Evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Kemal D.’nin verdiği ilk ifadede, “Aylin Sözer ile 10 yıldır tanışıyoruz. Olay günü yanına giderek bu yılbaşını şehir dışında geçireceğimi söyledim. Bir süre sonra tartışmaya başladık ve Aylin eline aldığı bıçakla bana saldırmak istedi. Ben de bıçağı elinden aldım ve boğazını kestim. Daha sonra delilleri yok etmek ve olaya hırsızlık süsü vermek için doğal gaz borusunu sökerek evi ateşe verdim. Polislerin geldiğini duyunca panikledim ve onların içeri girmesini engellemeye çalıştım. Elimdeki doğal gaz borusundan çıkan alevi onların üzerine tuttum” dediği bildirildi.
Zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyorBakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor
16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama AFAD geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için koronavirüs uyarısı: Faturasını hep beraber öderiz

Yılbaşı için korkutan uyarı: Faturasını hep beraber öderiz

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı!

Edirne'deki kesik baş cinayetinde kan donduran detaylar: Annesine yaptıkları dehşete düşürdü

Annesine yaptıkları kanınızı donduracak

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Şişelerin üzerinde bulunan not şoke etti: Dikkat zehirli

Şişelerin üzerinde bulunan not şoke etti: Dikkat zehirli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.