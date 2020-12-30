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  4. Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

Aylin Sözer için öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

30.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul Maltepe’de vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer anısına öğretim görevlisi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi.

İstanbul Maltepe’de vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer anısına öğretim görevlisi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende Sözer’in meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul Maltepe’de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Ayyıldız tarafından evinde vahşice öldürülen Aylin Sözer anısına öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Anma töreninde mesai arkadaşları ve öğrencileri hazır bulundu. Özer’in öğrencileri ve meslektaşları öldürülen akademisyenin çalışma odasına fotoğrafını asarak çiçek bıraktı. Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törende meslektaşları Sözer’in anısına konuşma yaparken tüm sevenleri ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

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