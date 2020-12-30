HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aylin Sözer’i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Aylin Sözer’i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

30.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer’in evinde öldüren zanlının Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgu işlemi tamamlandı.

Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i vahşice öldüren katil zanlısı adliyeye emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer’in evinde öldüren zanlının Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgu işlemi tamamlandı. Polis merkezindeki ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kadir D. yoğun güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Zanlı Kadir D. adliyeye sevk sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyorBakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor
Bu şikayeti herkes yaşıyor! Çözümü çok basitBu şikayeti herkes yaşıyor! Çözümü çok basit
1/

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Erzurum'da koronavirüs mucizesi! 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ davasında karar

Kritik FETÖ davasında flaş karar

Antalya'da ilginç olay: Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama 'AFAD' geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için koronavirüs uyarısı: Faturasını hep beraber öderiz

Yılbaşı için korkutan uyarı: Faturasını hep beraber öderiz

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.