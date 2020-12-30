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  4. Aylin Sözer’i vahşice öldürmüştü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Aylin Sözer’i vahşice öldürmüştü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

30.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de öğretim üyesi Dr.

Maltepe’de öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer’i yakarak vahşice öldüren Kemal A., “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü.
Tüm dünyayı yasa boğan olay sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlaman Kemal A., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
Şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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