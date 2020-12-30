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  4. Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi

Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi

30.12.2020 18:15 | Son Güncelleme:
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Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer (48), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürülmüştü. Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da buluna gasilhaneye getirildi.

Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer’in naaşı adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından üniversite bahçesinde cenaze töreni düzenlemişti. Sözer’in cenazesi törenin ardından Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi. Sözer’in yakınları gasilhane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

Aylin Sözer’in cenazesi Kartal’da bulunan gasilhaneye getirildi

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