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  4. AYM açıkladı! İlk 3 ayda 8 bin 192 bireysel başvuru sonuçlandırıldı

AYM açıkladı! İlk 3 ayda 8 bin 192 bireysel başvuru sonuçlandırıldı

10.05.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 2021 yılının ilk 3 ayında yapılan 13 bin 634 bireysel başvurudan 8 bin 192'si sonuçlandırıldı. Toplam başvuru sayısı, 2012'den bu yana 308 bin 672'ye ulaştı.

AYM açıkladı! İlk 3 ayda 8 bin 192 bireysel başvuru sonuçlandırıldı

AYM, bireysel başvuru istatistiklerini güncelledi. Bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2021'e kadar AYM'ye yapılan toplam bireysel başvuru sayısı, 308 bin 672'ye yükseldi. Mahkeme, bu başvurulardan 265 bin 300'ünü sonuçlandırırken, yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2021 yılın ilk 3 ayında 13 bin 634 bireysel başvuru yapılırken, bunun 8 bin 192'si sonuçlandırıldı. AYM'nin 2021'in ilk 3 aylık döneminde başvuruları karşılama oranı, yüzde 60 olarak gerçekleşti. İlk 3 ayda verilen hak ihlali kararı ise 203 olarak açıklandı.

Mahkemenin sonuçlandırdığı toplam 265 bin 300 başvuru içinde 14 bin 204'ü için 'en az bir hakkın ihlali' kararı verildi. Toplam ihlal karar sayısı içinde ilk sırayı yüzde 62,9 oranla 'adil yargılanma hakkı', ikinci sırayı ise yüzde 19,3’lük oranla 'mülkiyet hakkı' ihlali aldı.

AYM, 9 bin 103 bireysel başvuru için 'adil yargılanma hakkı', 2 bin 791 başvuru için 'mülkiyet hakkı', 611 başvuru için 'ifade özgürlüğü', 463 başvuru için 'özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı' ve 415 başvuru için 'kötü muamele yasağı' ihlali kararı verdi.

Kaynak: DHA


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