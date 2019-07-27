AYM Barış Akademsiyenleri’nin Terör Yargılamalarını Haksız Buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 10 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için ‘‘terör örgütü propagandası’’ yapmak suçundan cezalandırılan 10 akademisyenin bireysel başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Aralarında, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandığı için 75 gün Eskişehir Kapalı Cezaevi’nde hapis yapan Profesör Füsun Üstel’in de bulunduğu 10 akademisyenin başvurusunda, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun sekiz üyesi ihlal yönünde, diğer sekiz üyesi ise ihlal olmadığı yönünde oy kullandı. Ancak ihlal yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan’ın oyunun ‘eşitlik halinde başkanın oyunun iki sayılması’ hükmü nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ‘ifade özgürlüğünü ihlal’ kararı alınmış oldu. Akademisyenlere 9 bin TL tazminat ödenecek Mahkeme, ayrıca yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine, başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

1128 akademisyenin imzasıyla yayınlanan bildiri, hükümetin sert tepkisine neden olunca 1104 akademisyen daha metne imza koymuştu. Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianameyle, 5 Aralık 2017’de başlayan yargılamalarda mahkemeye çıkan 646 akademisyenden 204’ü, ‘‘terör örgütü propagandası yapmak’’ suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan, 2 yıl aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Avukat Eyüboğlu: ‘Hukuk skandalına nokta kondu’ Kamuoyunda ‘Barış Akademisyenleri’ olarak bilinen akademisyenlerin avukatlarından Meriç Eyüboğlu, VOA Türkçe’nn sorularını yanıtladı ve ‘‘Bu kararın ne anlama geldiğini söylemek için henüz erken. Çünkü gerekçeli kararı görmedik, sadece ihlal tespiti var. İhlal başvurularının görüşmesi iki kez ertelendiği için gözümüz Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’ndaydı. Biz zaten kaçınılmaz olarak bir ihlal kararı bekliyorduk. Çünkü akademisyenler -Kürt Sorunu’na demokratik çözüm dedikleri için- terör propagandasından yargılanıyor hatta cezalandırılıyorlardı. Bu bir hukuk skandalıydı ve nokta konulması gerekiyordu. Unutmayın, 204 dosyada mahkumiyet çıktı, Füsun Üstel 75 gün hapis yattı, 35 akademisyen istinaf kararının ardından cezaevine girebilirdi. Bu açıdan önemli bir karar. Ancak yakın tarihli Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu gerekçeli kararları, -Ayşe Öğretmen kararı da dahil olmak üzere- pek umut vermiyor. Bu karar memleketin hukuk, demokrasi ve özgürlükler açısından hangi yöne gittiği açısından kılavuz olacak’’ dedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurul kararının ardından tüm mahkemelerin beraat kararı vermesi gerektiğini söyleyen Avukat Eyüboğlu, bu bildiriye imza attıkları için üniversiteden ihraç edilen akademisyenlerin de bir an evvel görevlerine geri dönmeleri gerektiği görüşünde. Eyüboğlu, ‘‘Anayasa Mahkemesi, Ahmet Altan ve Şahin Alpay kararında da ihlal tespit eti. Ancak ağır ceza mahkemesi bunu uygulamadı. Yasal olarak Anayasa Mahkemesi kararı, yargı için bağlayıcıdır. Dolayısıyla İstanbul’daki Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanan “Barış Akademisyenleri” gerekçeli karar çıktıktan sonra devam eden yargılamalarda beraat etmeliler. Şu anda adli tatildeyiz. Yargılamalar eylül ayında yeniden başlayacak ve AYM kararı nasıl yansıyacak göreceğiz. Ayrıca mahkumiyetle sonuçlanan 204 dosyadaki yargılamalar da yeniden yapılmalı, onlar da beraat etmeliler. İmzacı akademisyenlerin birçoğu üniversiteden ihraç edildi ya da türlü baskılarla istifaya mecbur edildiler. Olağan hukuk devletinde bu karar sonrası ihraç edilenler geri dönmeli. Pasaportlarına el koyma dahil özlük hakları geri verilmeli. Ancak hukuk çok politikleştiği için ihraç başvurularını görüşen OHAL Komisyonu ne karar verir öngörmek mümkün değil” diye konuştu.