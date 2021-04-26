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AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli

26.04.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Türk hukuk sisteminin "temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek ve bunların kullanımını daha güvenli hâle getirecek şekilde gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu" söyledi.

AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM'nin kuruluşunun 59'uncu yılı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Pazartesi günü yayınladığı mesajda Arslan, "Bireysel başvurunun amacı, her bir hak ihlalini gidermek değil ihlale yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda hukuk sistemimizin başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri güçlendirecek ve bunların kullanımını daha güvenceli bir hâle getirecek şekilde gözden geçirilmesi zorunludur" diye konuştu.

"Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruyup geliştirme amacının bir gereği olarak hak eksenli yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir" savını dile getiren Arslan, "Anayasa Mahkemesi, tüm zorluklara rağmen demokratik hukuk devletini ve insanımızın temel haklarını koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam etmektedir" dedi.

Arslan ayrıca Türk anayasa mahkemesinin, diğer ülkelerin aynı görevi yapan mahkemeleriyle "karşılaştırılamayacak derecede ağır bir iş yüküyle karşı karşıya olduğundan" yakındı.

Mesajında AYM'ye yapılan bireysel başvuru istatistiklerini de paylaşan Arslan, "2021 yılının ilk dört ayı tamamlanmadan 17 bini aşkın başvuru yapıldığını" kaydetti. Arslan, buna bağlı olarak derdest başvuru sayısının da 46 bine yaklaştığını ifade etti.

ANKA/BÜ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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