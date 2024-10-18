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  4. AYM Başkanı Özkaya açıkladı! HDP kapatma davasın, Can Atalay, sokak hayvanları yasası...

AYM Başkanı Özkaya açıkladı! HDP kapatma davasın, Can Atalay, sokak hayvanları yasası...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.10.2024 14:32
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP kapatma davasında sürecin uzadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Davada devam eden süreç hakkında iddianamede 3 binden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyası olduğunu, raportörün bunlarla ilgili güncellemeler yapması gerektiğini söyledi.

AYM Başkanı Özkaya açıkladı! HDP kapatma davasın, Can Atalay, sokak hayvanları yasası...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya HDP kapatma davasında sürecin uzadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. Özkaya, raporu henüz bitmediğini, gecikmenin iddianamede yer alan 3 binden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyasından kaynaklandığını belirtti.

CAN ATALAY

Can Atalay kararı sonrasında Yargıtay ile yaşanan yetki tartışması, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yeni bir mekanizma kurulduğunu belirten Özkaya, “AYM’nin kararları Yargıtay’da içtihat değişikliğine neden olacaksa dosya ile ilgili Yargıtay’ın görüşü alınıyor." diye konuştu.

Can Atalay ve Gezi Davası ile ilgili soruları da yanıtlayan Özkaya, dosyaların incelemeye hazır hale geldiğinde gündeme alınacağını söyleyip "Çok uzun sürmez." ifadesini kullandı.

SOKAK HAYVANLARI YASASI

CHP'nin iptalini istediği Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin ise Özkaya, sokak hayvanları yasası konusunda raportöre talimat verdiğini belirtti. “Elindeki dosyaları bir kenara bırakıp bu dosyaya yoğunlaşmasını istedim." diye konuşan Özkaya, rapor tamamlandığında konunun bekletilmeden gündeme alınacağını ve kamuoyundaki tartışmaların son bulacağını vurguladı.

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AYM Başkanı
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