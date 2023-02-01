AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan nereli ve kaç yaşında? Anayasa Mahkemesi yarın yeni başkanını seçiyor!

AYM Başkanı Zühtü Arslan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Başkanlık seçimi 2 Şubat Perşembe günü Yüksek mahkemede yapılacak. Seçim başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla gerçekleştirilecek. Peki, mevcut AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir? İşte, Zühtü Arslan hakkında bilgiler...

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi.

Zühtü Arslan 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında yapan Zühtü Arslan, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku üzerine tamamladı.

Zühtü Arslan 2002'de doçent, 2007'de ise profesör unvanını aldı. 2001'de bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır. 2010 yılının Aralık ayında

Öte yandan 23 Aralık 2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürütmüştür. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler vermiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015 tarihinde Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçilmiştir.

4 sene sonra görev süresi dolan Zühtü Arslan, 5 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alarak 13 Şubat 2019'da görevine devam etmiştir.

Zühtü Arslan evli ve dört çocuk babasıdır.