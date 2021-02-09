AYM Başkanı'ndan AYM kararlarına uyulması çağrısı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, hukukun üstünlüğüne vurgu yapan açıklamalar yaptı. "Anayasa hükümleri; yasama, yürütme ve yargı oganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" ifadelerini kullanan Arslan, "anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamların AYM kararlarını uygulamakla yükümlü" olduğunu söyledi.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende "Öte yandan hukukun üstünlüğü, İstiklal Marşı'nın temel değerlerinden olan milletin varlığı, birliği ve istiklalinin sağlamanın da gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Anayasa'yı işlevsiz hale getirebilir"

"AYM kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğunun, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesi" olduğunu vurgulayan Arslan, "AYM kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" uyarısında bulundu. Arslan, "Anayasa'nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.