HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AYM Başkanı'ndan AYM kararlarına uyulması çağrısı

AYM Başkanı'ndan AYM kararlarına uyulması çağrısı

09.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek idari ve yargısal makamların Anayasa Mahkemesi kararlarına uymakla yükümlü olduğu uyarısında bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi İrfan Fidan'ın yemin töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, hukukun üstünlüğüne vurgu yapan açıklamalar yaptı. "Anayasa hükümleri; yasama, yürütme ve yargı oganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" ifadelerini kullanan Arslan, "anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamların AYM kararlarını uygulamakla yükümlü" olduğunu söyledi.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende "Öte yandan hukukun üstünlüğü, İstiklal Marşı'nın temel değerlerinden olan milletin varlığı, birliği ve istiklalinin sağlamanın da gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Anayasa'yı işlevsiz hale getirebilir"

"AYM kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğunun, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesi" olduğunu vurgulayan Arslan, "AYM kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" uyarısında bulundu. Arslan, "Anayasa'nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bireysel başvurular

AYM'ye yapılan bireysel başvurulara da değinerek bunun hukuk sisteminde gerçekleştirilen önemli bir reform ve çok önemli kazanım olduğunu söyleyen Arslan, bazı arazi sorunlara rağmen istatistiklere bakıldığında bireysel başvuru hakkının başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Son 4 yılda yıllık bazda ortalama 40 bin başvurunun AYM'ye yapıldığına dikkat çeken Arslan, bunun "gerçekten büyük bir sayı" olduğunu da vurguladı.

AYM ile ilgili tartışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak'taİrfan Fidan'ı AYM üyesi olarakatamıştı. Ancak Erdoğan'ın Yargıtay'a atanmasından iki ay sonra Fidan'ı AYM üyeliğine ataması tartışmalara neden olmuştu. Ayrıca bazı davalarda birinci derece mahkemelerin AYM kararlarını uymaması da tartışmalara neden oluyor.

AYM, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nın bireysel başvurusunda "hak ihlali" kararı vermiş, ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararına uymamıştı. AYM de Berberoğlu'yla ilgili hak ihlali kararının uygulanmamasını sert ifadelerle eleştirerek TBMM ve HSK'yı göreve çağırmış ve kararlara uyulmamasının cezai sorumluluklar doğuracağına da dikkat çekmişti.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
'Pembe maske' operasyonunda böyle yakalandılar'Pembe maske' operasyonunda böyle yakalandılar
Saffat suresinin meali ve faziletleriSaffat suresinin meali ve faziletleri

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Marketlere yeni düzenleme! Hangi meyve ve sebzeler açıkta satılamayacak? İşte yanıtı

Marketlere yeni düzenleme!

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava

Ankara'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye 'pembe maske' operasyonu: 14 gözaltı

'Pembe maske' operasyonunda böyle yakalandılar

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı: 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.