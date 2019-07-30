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AYM: Bu tür açıklamalara yargısal tepkide hassas davranılmalı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

KARŞI OY GEREKÇESİ Anayasa Mahkemesi, ihlal kararını oyçokluğuyla alırken Serdar Özgüldür, Burhan Üstün, Muammer Topal, Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş karşı oy kullandı.

KARŞI OY GEREKÇESİ
Anayasa Mahkemesi, ihlal kararını oyçokluğuyla alırken Serdar Özgüldür, Burhan Üstün, Muammer Topal, Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş karşı oy kullandı. Gerekçeli kararın sonuna karşı oy kullanan üyelerden Özgüldür, Üstün, Topal ve Güleç’in imzalarının bulunduğu 3 maddelik karşı oy gerekçesi de eklendi.
Karara muhalif olan üyeler, bildirinin yayınlandığı dönemde ülkenin içinde bulunduğu şartlara ve bildiride kullanılan ifadelere dikkat çekerek, "Açıklamalarının derece mahkemelerince terör propagandası şeklinde değerlendirilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu ve zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı, keza ifade özgürlüğüne bu yolla vaki müdahalenin orantılı bir müdahale teşkil ettiği, diğer bir deyişle başvurucuların fikirlerini ifade özgürlüğü yoluyla ifade etme hakları ile Anayasa'nın 26'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen meşru amaçlar arasında adil bir dengenin sağlandığı ve derece mahkemeleri kararlarının bu nedenle ilgili ve yeterli olduğu görülmektedir" görüşünü dile getirdi.
Anayasal düzenlemelerin öğretim üyelerine 'devlete sadakat' borcu yükleyen bölümlerinin hatırlatıldığı karşı oy gerekçesinde, "Devlete sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak sıfat ve isnatların esasen ifade hürriyeti ile karşılanması mümkün değildir. Yeri gelmişken işaret etmek gerekir ki genel olarak çalışanların ve kamu görevlilerinin işverenlerine ve devlete olan sadakat borçlarının ihlal edildiği durumlarda, AİHM ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleleri gerekli ve orantılı bulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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