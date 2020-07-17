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  4. AYM, CHP'nin 'İnfaz Yasası' hakkındaki başvurusunu reddetti

AYM, CHP'nin 'İnfaz Yasası' hakkındaki başvurusunu reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM, CHP'nin 'İnfaz Yasası' hakkındaki başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

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AA

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