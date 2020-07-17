AYM, CHP'nin 'İnfaz Yasası' hakkındaki başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, \u0130nfaz Yasas\u0131'n\u0131n "\u015fekil y\u00f6n\u00fcnden" iptali ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn durdurulmas\u0131 istemiyle yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvuruyu reddetti.\nDetaylar geliyor...\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartD\u00f6vmelerini sildirmek istedi! Hayat\u0131 kabusa d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcHay\u0131rl\u0131 cumalar mesaj\u0131 | Cuma mesajlar\u0131 2020, yeni, yaz\u0131l\u0131 ve hadisli