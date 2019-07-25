HABER

AYM, CHP’nin KHK’lar ile ilgili iptal başvurusunu karara bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:47 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bazı hükümlerinin iptalini istediği 5 Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbir ve düzenlemeleri içeren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili incelemesini tamamladı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bazı hükümlerinin iptalini istediği 5 Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbir ve düzenlemeleri içeren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili incelemesini tamamladı. Mahkeme, iptal taleplerinden ikisini haklı bulurken, üç dosyayla ilgili ret kararı verdi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açtığı 5 iptal davasını görüşerek karara bağladı. Bazı hükümlerinin iptali istenen 5 KHK'dan üçünü dün, ikisini ise bugün görüşen Yüksek Mahkeme, CHP’nin 2 iptal talebini kabul etti, diğer iptal taleplerini ise reddetti. AYM, FETÖ üyeliği veya iltisakı olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen görevlilerin eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı'nca iptal edilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme diğer iptal kararını da FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere ilişkin düzenleme için verdi. AYM, KHK'da kapatılan FETÖ üniversitelerinde kayıtlı olup da devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrenciler ile ilgili "Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler" hükmünün iptal edilmesine karar verdi.
İPTALİNİ REDDETTİĞİ MADDELER
Yüksek Mahkeme, CHP'nin iptalini istediği diğer KHK hükümlerinde ise anayasaya aykırılık görmedi ve iptal talebini reddetti. AYM'nin iptal talebini reddettiği KHK maddelerinden bazıları şunlar:
"Genelkurmay Başkanı; orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.
Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli erbaş ve erler hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin dördüncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır. (Söz konusu fıkralar kamu görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği, silah ruhsatları ve pilot lisanslarının iptali, kamu lojmanlarından tahliyesi, özel güvenlik şirketinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacağına ilişkin düzenlemeler içeriyor)"
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ’nin kurulması ile ilgili kanunda fonun gelirleri ile ilgili 'd bendi' ise şöyle:
"İktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve hazineye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden"

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Yaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındıYaralı karaca yavrusu Sivas'ta tedavi altına alındı
Milletvekili Yağcı’dan Başkan Şahin’e: "Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş"Milletvekili Yağcı’dan Başkan Şahin’e: "Demek ki biz bir şeyler yapmışız ki bu millet 3 dönem bize oy vermiş"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

Dönerde saptandı: Listeria monocytogenes

İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.