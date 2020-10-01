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AYM "çoklu baro" düzenlemesinin iptali başvurusunu reddetti

01.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

Muhalefetin itirazlarına ve baro ile avukatların protestolarına rağmen yasalaşan “çoklu baro” düzenlemesinin iptali için CHP’nin AYM’ye yaptığı başvuru oy çokluğuyla reddedildi.

AYM "çoklu baro" düzenlemesinin iptali başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) toplumda "çoklu baro” sistemi olarak bilinen kanunun iptali istemini reddetti.

Perşembe günü toplanan AYM Genel Kurulu, Türkiye'de baroların yapısını değiştiren ve "çoklu baro” sistemini getiren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptal edilmesi için CHP’nin 16 Temmuz tarihinde yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukat üyeyle yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. AYM Genel Kurulu, kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacacağını belirtti.

15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti

Muhalefetin itirazlarına ve barolarla avukatların protestolarına rağmen AKP ve MHP'li vekiller tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 10-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan iki oturumda kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanuna göre 5 binden fazla avukat bulunan illerde, en az 2 bin avukatla yeni baro kurulabilirken, bu sayıların belirlenmesinde baroya kayıtlı avukatların yanı sıra, baroya kayıt yaptırmak zorunda olmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar da dahil ediliyor.

Yasanın değiştirilmesinin ardından yeni bir baro kurulması için gereken 2 bin imza toplanarak İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 24 Eylül tarihinde Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuru yapılmıştı.

DW,DHA/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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