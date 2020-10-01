AYM "çoklu baro" düzenlemesinin iptali başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) toplumda "çoklu baro” sistemi olarak bilinen kanunun iptali istemini reddetti.

Perşembe günü toplanan AYM Genel Kurulu, Türkiye'de baroların yapısını değiştiren ve "çoklu baro” sistemini getiren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptal edilmesi için CHP’nin 16 Temmuz tarihinde yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukat üyeyle yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. AYM Genel Kurulu, kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacacağını belirtti.

15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti

Muhalefetin itirazlarına ve barolarla avukatların protestolarına rağmen AKP ve MHP'li vekiller tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 10-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan iki oturumda kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.