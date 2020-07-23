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AYM'den baro ve bekçilik düzenlemesiyle ilgili önemli karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören Kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması istemini reddetti. Düzenlemelerin iptal istemleri, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak

AYM'den baro ve bekçilik düzenlemesiyle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "çoklu baro" düzenlemesini öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuruların ilk incelemesini tamamladı.

CHP, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 maddesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP, bir başka başvuruda da mahalle bekçilerinin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 başvurunun da ilk incelemesini tamamladı.

Başvurularda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması istemleri reddedildi. İptal istemleri, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

AA

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